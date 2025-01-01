Российские хакеры узнали о миллионных потерях ВСУ

Истинные масштабы потерь украинской армии выяснили российские хакеры. Доступ к базе данных генштаба ВСУ получили хакерские группировки Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini.

В распоряжение хакеров попали файлы с личными данными и фотографиями украинских военных. Также они завладели документами с описанием обстоятельств и мест гибели или пропажи боевиков ВСУ. Использовался новейший вирус "Нюанс", который работает исключительно на территории Украины.

Из добытых документов следует, что за три года спецоперации Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих. Речь идет о погибших и пропавших без вести, передает Telegram-канал Mash. В 2025 году погибли и пропали без вести рекордное число военных — 621 тысяча. Российские хакеры ранее взломали цифровой мозг украинских военных — программу "Дельта", которая используется для управления войсками.