Mash: звезде сериала "Воронины" Анне Фроловцевой удалили злокачественную опухоль

Известная актриса, звезда комедийного сериала "Воронины" Анна Фроловцева перенесла хирургическое вмешательство. Сообщается, что артистке удалили злокачественную опухоль.

Как передает Mash, Анна Фроловцева обратилась к врачам с болью в груди. На маммографии медики обнаружили злокачественную опухоль и отправили на дообследование. Затем актрисе диагностировали онкологическое заболевание. Консилиум врачей принял решение об операции.

Операция прошла успешно. Однако теперь Анне Фроловцевой предстоит пройти химио- и гормональную терапию.

Напомним, что в популярном сериале "Воронины" Анна Фроловцева играла Галю. Ее экранным супругом был легендарный артист Борис Клюев. Он скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Артист на протяжении нескольких лет боролся с онкологией.

Борис Клюев всего несколько дней не дожил до своей последней театральной премьеры - в спектакле "Большая тройка". Свое последнее пристанище он обрел на Троекуровском кладбище.