ВС России пресекли попытку высадки десанта ВСУ возле Крыма

ВС России пресекли очередную попытку высадки десанта ВСУ на побережье близ Крыма. Группа частично уничтожена, частично обратилась в бегство. Кадры уничтожения десантников ВСУ опубликовали в сети.

В видеоролике показано движение группы украинских катеров в Черном море. Один из них поражен российским дроном, катер горит. По данным Telegram-канала "Архангел спецназа", ВСУ в ночь на 20 августа активизировались в Черном море.

По данным военкоров, отмечается активность украинских десантных и безэкипажных катеров, которые курсируют в нескольких десятках километров от Тендровской косы. Противник в этом районе, по данным автора канала, проводит разведку боем. Перед выходом в море безэкипажных катеров ВСУ атаковали запад Крыма с помощью беспилотников.