Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Овны
Луна и Меркурий во Льве делают каждого представителя знака заметным, ярким и креативным. Что с этим делать решайте сами, но было бы обидно упускать шанс!
Тельцы
Сейчас дом – ваше место силы. Сделайте что-то приятное вроде ужина на террасе или со свечами - все получится атмосферно и наполнит вас счастьем.
Близнецы
Вы будете фонтанировать идеями и красивыми словами. Отличный момент для коротких поездок, разговоров, мелких дел - все пройдет легко.
Раки
Звезды обещают поступление денег. Подумайте о том, чтобы порадовать себя чем-то очень желанным и чем будете пользоваться только вы.
Львы
Луна и Меркурий в вашем знаке собрали для вас все лучшее! Отличный день, чтобы смело заявить о своих планах и напомнить миру, какие вы крутые.
Девы
Сегодня звезды советуют замедлиться и услышать себя. Дайте мыслям больше свободы - ответы на важные вопросы придут сами, если не торопиться.
Весы
Надевайте свои лучшие наряды и отправляйтесь туда, где весело и модно. Вам противопоказано одиночество в этот летний день.
Скорпионы
На работе вы сегодня - словно лазер: четко видите цель и находите правильные решения. Любой сложный разговор сможете обернуть в свою пользу.
Стрельцы
Жажда новых впечатлений зовет вас в дорогу. Пора наметить путешествие или хотя бы открыть карту и выбрать точку, в которую вы хотите отправиться.
Козероги
Финансовые вопросы и общие дела потребуют включенности. Но не переживайте: именно сегодня вы способны найти простое и элегантное решение.
Водолеи
День идеально подходит для теплых разговоров и романтики. Даже короткая встреча или откровенный диалог сделают отношения ближе и глубже.
Рыбы
Ваш организм просит заботы и мягкой энергии. Занятие йогой, расслабляющий душ или прогулка на природе помогут восстановить силы и зарядиться.