Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Луна и Меркурий во Льве делают каждого представителя знака заметным, ярким и креативным. Что с этим делать решайте сами, но было бы обидно упускать шанс!

Тельцы

Сейчас дом – ваше место силы. Сделайте что-то приятное вроде ужина на террасе или со свечами - все получится атмосферно и наполнит вас счастьем.

Близнецы

Вы будете фонтанировать идеями и красивыми словами. Отличный момент для коротких поездок, разговоров, мелких дел - все пройдет легко.

Раки

Звезды обещают поступление денег. Подумайте о том, чтобы порадовать себя чем-то очень желанным и чем будете пользоваться только вы.

Львы

Луна и Меркурий в вашем знаке собрали для вас все лучшее! Отличный день, чтобы смело заявить о своих планах и напомнить миру, какие вы крутые.

Девы

Сегодня звезды советуют замедлиться и услышать себя. Дайте мыслям больше свободы - ответы на важные вопросы придут сами, если не торопиться.

Весы

Надевайте свои лучшие наряды и отправляйтесь туда, где весело и модно. Вам противопоказано одиночество в этот летний день.

Скорпионы

На работе вы сегодня - словно лазер: четко видите цель и находите правильные решения. Любой сложный разговор сможете обернуть в свою пользу.

Стрельцы

Жажда новых впечатлений зовет вас в дорогу. Пора наметить путешествие или хотя бы открыть карту и выбрать точку, в которую вы хотите отправиться.

Козероги

Финансовые вопросы и общие дела потребуют включенности. Но не переживайте: именно сегодня вы способны найти простое и элегантное решение.

Водолеи

День идеально подходит для теплых разговоров и романтики. Даже короткая встреча или откровенный диалог сделают отношения ближе и глубже.

Рыбы

Ваш организм просит заботы и мягкой энергии. Занятие йогой, расслабляющий душ или прогулка на природе помогут восстановить силы и зарядиться.