Путину доложили о ситуации в Еврейской автономной области

Владимир Путин в среду провел встречу с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечено, что в ходе беседы обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, а именно развитие сельского хозяйства, ремонт и строительство школ и детских садов, создание кластеров в системе среднего профессионального образования.

Также главе государства было доложено о работе регионального проекта для участников и ветеранов спецоперации "Доблесть Хингана". Поднималась и тема подготовки и привлечения медицинских кадров.