Неприглашенная на свадьбу дочки Волочкова взвыла: "Прошу оставить меня в покое"

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна в первых числах августа официально вышла замуж. Наследница экс-примы Большого театра и ее жених Никита оформили отношения в загсе.

Но и это событие не обошлось без скандала. Дело в том, что Ариадна не хотела, чтобы посторонние знали, где и когда прошла ее свадьба, поэтому не говорила Анастасии, даже не позвала ее на праздник. Зато на мероприятии присутствовала мать Волочковой Тамара Владимировна.

"Настоящую свадьбу организовала я. Она стоила пять миллионов рублей. Что касается „сабантуя“ в Москве — моя мама так назвала эту свадьбу — она позвонила мне и сказала, что жалеет о своем визите. Это действительно была не свадьба, а посиделки на полянке. Со стороны моего мужа много родственников, там у всех свои жизненные перипетии. Меня не интересует эта семейка, этот цыганский табор", - плюнула в родственников дочери Волочкова.

Отметим, что в свое время расставание с бизнесменом Игорем Вдовиным, отцом Ариадны, прошло со скандалом. Артистка до сих пор обвиняет его в том, что он так и не вернул ей взятые у нее в долг миллионы. То обстоятельство, что Вдовин расплатился с ней квартирами в Астрахани, балерина не берет в счет. После расставания родителей маленькая Ариадна осталась жить с мамой, но, став постарше, съехала от нее к отцу. А повзрослев, стала выходить в свет с его новой супругой, ведущей Еленой Николаевой.

"Не понимаю всеобщего ажиотажа. Ариадна и ее муж расписались, почему не должны были? Они взрослые люди. Главное, что моя дочь счастлива. Уважаемые представители СМИ, прошу оставить меня в покое. У меня постоянные репетиции шоу, а сейчас я готовлю новый проект. Это будет невероятная постановка. Поэтому меня совершенно не волнуют эти обсуждения", - сообщила aif.ru балерина.