Специалисты спасают Михаила Ефремова: актера увезли из Москвы

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии 9 апреля. Артист сразу же поехал домой в Москву. Сообщалось, что артист намерен вплотную заняться своим здоровьем. Однако затем стало известно, что Михаила Ефремова позвал в свой театр Никита Михалков. Поклонники порадовались, что так скоро после освобождения из тюрьмы у артиста нашлась работа.

Однако теперь стало известно, что актер не играет в театре, а вплотную занимается здоровьем. Специалисты спасают артиста в санатории в Кисловодске. Как передает SHOT, Михаил Ефремов оформил себе программу восстановления после бронхолегочных заболеваний. В нее входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородный коктейль и многое другое.

Как выяснили журналисты, артист остановился в номере повышенной комфортности, за который платит 16 тысяч рублей в сутки. Вместе с ним — та самая программа восстановления, которая требует находиться в санатории не менее двух недель. Весь отдых вместе с дорогой обошелся Ефремову примерно в 300 тысяч рублей.