Лавров назвал утопией обсуждение вопросов коллективной безопасности без России

Обсуждение вопросов коллективной безопасности в связи с украинским кризисом без участия России – это утопия и путь в никуда. Так оценил попытки Европы решить проблему глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что Москва не может согласиться с такой ситуацией. Россия уже не раз объясняла, что своих интересов не завышает. Однако законные интересы она намерена обеспечивать твердо и жестко.

Дипломат уверен, что на Западе - и прежде всего в США, все это прекрасно понимают. Что же касается заявлений главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что ЕС не допускает никаких договоренностей с Россией, то Лавров назвал это деградацией внешнеполитических методов Европы, передает ТАСС.