Европейские лидеры, которые сопровождали Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом – это семь гномов и Белоснежка. Гномов в этой компании объединяет только бессмысленная риторика о полной победе над Россией. Эти персонажи ошибались во всем на протяжении последних 3,5 лет – и, похоже, начинают это понимать, пишет главный редактор газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо.

Травальо отмечает, что риторика этой команды противоречит нынешним заявлениям Трампа, который начал "говорить с Путиным". Президент США вместо слов "агрессор" и "подвергшийся агрессии" предпочитает использовать более прагматичные термины - "победитель" и "проигравший". Из этого следует, что занятые территории должны остаться Москве, а Киев должен позабыть о НАТО.

Издание отмечает, что при этом Трамп еще информирует об итогах переговоров президента России Владимира Путина, пока продолжает говорить с семью гномами. Те же, в свою очередь, вместо того, чтобы объявить американского лидера "путинистом", рукоплещут президенту США за то, что он приближает мир.