Киевский режим пытается скрыть неудобные для себя эпизоды "войны с Россией". На это указали в среду, 20 августа, в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Как отметили в ведомстве, особо охраняемой является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины.

Украина стремится "замести под ковер" факт участия в специальной военной операции на стороне России большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира, цитирует сообщение российской разведки РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что при переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским демонстрировал ему карту реальной расстановки сил и положения на фронте. Американский лидер подчеркивал, что "большой кусок территории захвачен" российскими военными — все "понимают, что это значит".

Президент России Владимир Путин, говоря о российской специальной военной операции, указывал на то, что наше государство в ходе боевых действий в Донбассе возвращает свое, а не захватывает чужое.