В Европе перечислили проблемы с возможной отправкой военных на Украину

Великобритании и Франции будет непросто реализовать на практике свой план по отправке войск на Украину. Об этом предупреждает источник из числа европейских дипломатов.

По словам собеседника Politico, следует помнить про "политическую слабость" лидеров Франции и Великобритании. Дополнительные затруднения создает то, что "сейчас непростые времена с экономической точки зрения".

Что касается Германии, еще не давшей однозначных обещаний по отправке своих военных на Украину, бундесвер сейчас слишком малочисленен и располагает недостаточным финансированием для реализации подобных операций, утверждает источник.

Ранее российское Министерство иностранных дел предупредило, что появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Ведомство призвало западные страны воздержаться от рискованных геополитических гамбитов.

Вслед за этим в Белом доме заверили, что Соединенные Штаты не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Однако не исключен вариант поддержки Украины с воздуха — это один из "военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента (США)".