Обнародовано гадкое прозвище, которое Меган Маркл дала Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл разругались в пух и прах перед свадьбой герцогини Сассекской. Американку до глубины души задело стремление Кэтрин навязать ей британские обычаи.

В итоге после побега из королевской семьи Маркл пошла жаловаться к Опре Уинфри, и на весь мир рассказала, как ненавистная Миддлтон довела ее до слез накануне свадьбы. А после этого актриса еще и добавила, что жена принца Уильяма проявляла оскорбительный для Меган интерес к цвету кожи еще не родившегося Арчи.

Супруга принца Гарри не скрывает, что осуждает Миддлтон, которая из кожи вон лезет, пытаясь угодить дворцовым чиновником. Желание Кейт выслужиться перед монаршим домом Меган находит смешным. Маркл, еще живя во дворце, наградила Миддлтон гадким прозвищем – Кэти Кин.

Кэти Кин – это персонаж популярных в США комиксов "Арчи". Кэти – обычная девушка, живущая по соседству с главным героем, переполненная амбициями, которая во что бы то ни стало стремится к славе и в итоге добивается признания на Бродвее.

Меган Маркл не раз рассказывала в интервью, что в детстве зачитывалась комиксами "Арчи". Себя американка видит в другом персонаже этого произведения — Бетти, которая является противоположностью образу Кэти. Бетти — кроткая девушка с большим сердцем, которая спасает раненых птиц и заботится о бездомных.