Попавших в плен к ВСУ граждан стран Западной Европы Киев не включает в списки для обмена. Европейцев выдают только под обязательство не допустить попадания такого факта в СМИ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Как сообщили в СВР, информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с ВСУ граждан Германии, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза является для Киева "особо охраняемой". Эти страны позиционируют себя как ближайших "друзей" Украины.

В спецслужбе отметили: подобное поведение клики Зеленского объясняется просто. Это стремление держать европейцев и украинцев в иллюзии, что все граждане так называемых "цивилизованных стран Запада" единодушно поддерживают Украину. В то же время, в СВР обратили внимание, что в ВСУ воюют не только украинцы. На стороне Киева воюют профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, передает ТАСС.