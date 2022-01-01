Елена Ксенофонтова после тайного развода: "Я живу чувствами и сердцем"

У Елены Ксенофонтовой весьма бурная личная жизнь. Так, в 19 лет она вышла замуж за Игоря Липатова, однако через 11 лет развелись. По слухам, Ксенофонтова увлеклась продюсером Ильей Неретиным. От него она родила сына Тимофея. Сейчас ему 21 год. Однако и этот брак завершился расставанием. Затем Елена девять лет жила в неофициальном браке с адвокатом Александром Рыжих, в их союзе на свет появилась дочь София. Ей 14 лет.

Кстати, эти отношения закончились некрасиво: разрыв актрисы и адвоката долго мусолили СМИ из-за судебных разбирательств и взаимных обвинений. И вот в конце 2022 года стало известно, что Елена Ксенофонтова снова вышла замуж. На сей раз ее избранником стал, что интересно, снова адвокат. Его имя Алексей Куликов.

Однако недавно появилась информация, что и этот брак распался. Причем новость эта прозвучала как гром среди ясного неба. Что стало причиной развода, неизвестно. В новом интервью Ксенофонтова призналась, что у нее нет переживаний.

"Вы знаете, всему свое время. И люди, и встречи, и ситуации, и события — это как программа. Она отработала, идем дальше. Я действительно так считаю, что так будет лучше для меня и не только. Ведь в этой упряжке не только я", - отметила актриса.

В настоящее время Ксенофонтова с головой погружена в карьеру и занимается детьми. Однако она не исключает, что в любой момент может встретить новую любовь и даже снова выйти замуж. "Больше не живу какими-то далеко идущими планами, я живу чувствами и сердцем. Мне сейчас хорошо в том статусе, в котором я нахожусь. Может быть, сейчас здесь зайду куда-нибудь и увижу кого-то. Захочу ли я выйти замуж? Не уверена. Хотя исключать этого сумасшествия не буду", - призналась Ксенофонтова "Пятому каналу".