Украинские F-16 ударили по Курской области

Украинская авиация активизировалась у границ Курской области. Су-27 атаковал окрестности села Теткино. Позже в этот же район пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы, сообщил Telegram-канал "Архангел спецназа".

По данным военкоров, ВСУ продолжают забрасывать малые группы для штурма и удержания позиций. Однако значимых успехов украинские военные не добились.

ВС России, в свою очередь, сбросили КАБ в Рыжевке. Целью стала позиция переброшенного на усиление 253 отдельного штурмового батальона. В результате воздушного удара был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.