Россия предложила повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной

Российская сторона внесла предложение повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной. Об этом рассказал в среду, 20 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат уточнил, что это произошло после недавнего телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент России "внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций".

Как отметил Лавров, "это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными, наряду с гуманитарными", сообщает ТАСС.

Ранее об уровне представительства России в Стамбуле пренебрежительно высказался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В ответ пресс-секретарь российского лидера напомнил, что помощник президента Владимир Мединский, руководящий российской делегацией, "по табели старшинства" стоит выше министра — это сравнение не в пользу Украины, которая отправила в Стамбул Рустема Умерова. Последний в то время руководил министерством обороны.

После очередного переговорного раунда заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что "на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне". В этом контексте он упомянул и российских переговорщиков в Турции.