Во время встречи президента США Дональда Трампа в Белом доме с европейскими политиками возникла острая ситуация, а ее виновником оказался канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как пишет The New York Times, "ближе всего к дипломатическому скандалу" ситуация оказалась в тот момент, когда Мерц на камеру заявил, что переговоры между предводителем киевского режима Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным могут состояться только после прекращения огня.

На этом же условии германский политик настаивал во время кулуарного общения с американским лидером, что едва не привело к скандалу. Однако в итоге "европейцы избежали больших разногласий с Трампом".

Тем временем выяснилось, кто будет координировать подготовку встречи Путина и Зеленского — со стороны Вашингтона этим занимаются вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, говоря о выборе площадки для этой встречи, заявила, что Беларусь готова предложить свои услуги, "если надо для мира в нашей братской республике".