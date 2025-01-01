Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет в Москве в октябре

Международный экспортный форум "Сделано в России" состоится в Москве 21 октября. Пройдет он в Национальном центре "Россия" по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

31 августа откроется выставка Made in Russia: малые, средние и крупные предприятия со всей страны представят инновационные решения и высокотехнологичные продукты в таких сферах, как медицина, образование, робототехника, транспорт, энергетика.

Выставка будет работать до 22 октября. Для посещения необходимо зарегистрироваться здесь.

Участники форума обсудят механизмы развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса, влияние геополитических изменений на международную торговлю, эволюцию глобальных цепочек поставок. Запланированы деловые встречи между российскими бизнесменами и зарубежными партнерами и церемония награждения победителей премии "Экспортер года - 2025".