Карликовая бегемотиха Ева из Екатеринбургского зоопарка осталась без пары из-за санкций

Несмотря на свои немалые размеры, Ева - дама грациозная. Из вольера к покорно ждущей публике не выходит - практически выплывает. Настоящая звезда не только зоопарка Екатеринбурга, но и всего Урала. Посмотреть на нее приезжают даже из соседних городов! Но то люди. А она ждет жениха.

"Найти партнера нашей Еве - большая задача, над которой мы работаем уже много лет. В данный момент самцы имеются только за границей, но привезти их оттуда сейчас довольно сложно", - объясняет ! Анна Постовалова, заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка.

Подходящий по всем критериям жених для Евы оказался европейцем. Помолвка прошла дистанционно. Свадьбу играть должны были уже в России - после переезда самца. Но лодка семейной жизни разбилась об антироссийские санкции.

"Самец находится в Чехии. Я зоопарк не буду указывать, но, конечно, мы знаем. Там даже есть два самца, которые нас бы устроили по генетике. И кураторы вроде как рекомендуют, но сейчас вывоз животных из Европы для нас невозможен. Хотя и с этим зоопарком конкретно у нас был обмен животными. И мы с ними дружили", - говорит Светлана Прилепина, директор Екатеринбургского зоопарка.

После отмены свадьбы сотрудники зоопарка начали искать жениха для Евы в дружественных странах, но оказалось, что там все приличные самцы уже в семьях. В природе у карликовых бегемотов на одного мальчика приходится примерно пять девочек - конкуренция бешеная. А в неволе вообще держат в основном только самок. Найти подходящую пару для продолжения рода - и так нелегкая задача, а в условиях санкций - фактически нереальная. Животное находится в списке исчезающих видов.

Посетители Екатеринбургского зоопарка прониклись историей несчастной любви Евы. Желают только одного - поскорее воссоединиться с женихом.

Ну а пока Ева на полную наслаждается холостяцкой жизнью. Ни под кого не подстраивается. Сотрудники зоопарка успокаивают: карликовые бегемоты - животные-одиночки. Но поиски подходящего партнера для их любимицы продолжаются.