В Госдуме рассказали, кому положено бесплатное протезирование зубов

Российское законодательство предусматривает такую льготу, как бесплатное протезирование зубов. Воспользоваться этой возможностью могут Герои России, ветераны труда, военные пенсионеры и другие лица с особыми заслугами. Об этом рассказал в среду, 20 августа, член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что это не просто льгота, а важная мера социальной защиты, которая позволяет сохранить здоровье и качество жизни российских граждан.

Для оформления льготы нужно обратиться в органы соцзащиты с соответствующими документами, в их числе — заключение врача о необходимости протезирования.

Депутат отметил в комментарии RT, что регионы вправе расширять федеральный перечень льготников, учитывая местные особенности и потребности.

Ранее сообщалось, что пенсионерам — обладателям дачных и огородных участков полагаются налоговые льготы. Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подчеркивал, что претендовать на существенные налоговые послабления может каждый российский пенсионер вне зависимости от вида пенсии и региона проживания.

Тем временем в Госдуме предложили ввести новую льготу для предпенсионеров — дополнительные оплачиваемые дни отпуска. В России насчитывается свыше 7 миллионов предпенсионеров. Авторы инициативы отмечали, что это "огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться".