Расчет "Искандера" уничтожил базу ВСУ под Славянском

ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ под Славянском в ДНР. Удар по расположению 3-й ОШБр ВСУ нанесен с помощью ОТРК "Искандер", сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры поражения укреплений.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ была сформирована на основе неонацистского подразделения "Азов"* (эта террористическая организация запрещена в России). Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух отделений "Азова"* в районе Катериновки в ДНР, а также удар по "азовцам" был нанесен в Харьковской области.

Днем ранее ВС использовали "Искандер" для удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Также российские военные применили ракеты X-101 и дроны "Герань".

*Запрещенная в России террористическая организация