Стало известно, что достанется Красновой после развода с Никитой Пресняковым

Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о разводе 19 августа. На своих страницах в соцсети они опубликовали совместное заявление. Супруги написали, что за 10 лет брака их взгляды на жизнь слишком сильно изменились.

Видимо, семью сгубило бегство Никиты в США. Алена тосковала по родным, часто летала в Россию, а ее муж и слышать не хотел о возвращении. Продюсер Леонид Дзюник, который близко общается с родственниками Никиты, рассказал, что ссоры в паре начались еще год назад из-за нереализованности певца.

Сейчас супруги находятся в разных странах. Краснова — в России, а Пресняков — в Испании. Как они разделили имущество, не известно. Однако адвокат Сергей Жорин уверяет, что на подарки, которые Алла Пугачева делала внуку, его жена претендовать не может.

"Недвижимость, полученная Никитой Пресняковым от Аллы Пугачёвой по наследству или дарению, разделу не подлежит. Алена Краснова вправе претендовать только на совместно нажитое в браке имущество, а также – при доказанности – на часть доходов или вложений в “личное” имущество", — объяснил Сергей Жорин в беседе с WHOOPEE.

Таким образом, ни квартира, ни загородный особняк Алене не достанутся. Эту недвижимость Никита получил от бабушки. Краснова, скорее всего, получит лишь то немногое, что пара действительно нажила совместно за годы брака. Как отмечает продюсер Дзюник, Алена из очень обеспеченной семьи, ее отец зарабатывает в разы больше, чем Пугачева, поэтому скорей всего девушка и не будет устраивать склоки и требовать раздела имущества.

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году в Барвихе. Затем молодожены закатили шикарный банкет на 200 человек. Присутствовали не только друзья, но и вся родня пары. Не осталась в стороне и Алла Пугачева. Примадонна подарила на свадьбу старшему внуку дачу на Истре.