ВС России пресекли попытку диверсии ВСУ на Черном море

Попытку диверсионной операции в акватории Черного моря предприняли ВСУ в ночь на 20 августа. Диверсию предотвратили ВС России, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, украинские боевики пытались, используя десантные катера, прорваться в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут. Попытка диверсионной операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".

Как сообщается, один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" на удалении 72 километров от побережья Крыма. В то же время расчет разведывательного БПЛА Zala вел разведку и объективный контроль поражения цели.