Россияне смогут увидеть "черную Луну"

В субботу, 23 августа, начнется астрономическое явление под названием "черная Луна". Это событие происходит нечасто, поэтому народная молва приписывает ему мистические свойства.

Как уточняют специалисты, речь идет о новолунии, при котором Луна оказывается между Солнцем и Землей — обращенная к Земле сторона естественного спутника не отражает свет и становится невидимой в ночном небе, то есть черной.

В Московском планетарии рассказали, что такое новолуние начнется 23 августа в 9:07 по московскому времени. Ничего мистического или опасного не предвидится.

Однако тем, кто интересуется астрономией, рекомендуют не упускать шанс посмотреть на "черную Луну", ведь в следующий раз подобное новолуние ожидается лишь 20 августа 2028 года, пишет "Российская газета".

До того у россиян была возможность увидеть парад четырех небесных тел — Меркурий, Венера, Юпитер и Луна образовали заметную линию над восточным горизонтом.

Магнитные бури нередко становятся источником не только проблем с самочувствием, но и причиной красочного зрелища. При возмущенной магнитосфере можно наблюдать полярное сияние даже в тех широтах, где его обычно не бывает.