В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона российская сторона расширяет санкции. Об этом рассказали в среду, 20 августа, в Министерстве иностранных дел России.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, подданным Великобритании, а также сотрудничающим с деструктивными британскими медиа- и консалтинговыми структурами гражданам третьих стран отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию.

Всего в черный список внесли 21 человека, в их числе — экс-заместитель министра иностранных дел Великобритании Денис Макшейн, британские журналисты Рафаэль Бер, Дэвид Джозеф Блэр и Мэтью Филипп Сайед и другие.

Этому предшествовало заявление британского Минфина о том, что Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и трех физических лиц в рамках антироссийских санкций. Под рестрикции угодили киргизский "Капитал Банк Центральной Азии" и двое граждан Кыргызстана, а также россиянин Леонид Шумаков. Британцы обвиняют его в обходе финансовых ограничений через привязанный к рублю стейблкоин A7A5.

Тем временем Евросоюз готовит очередной, девятнадцатый по счету, пакет санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не верит в выполнение Россией обещаний по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Также в Брюсселе обещают продолжить подготовку бойцов украинской армии.

При этом в Киргизии отвергли обвинения в оказании России помощи в обходе санкций. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркивал, что имеются "факты, что сами страны, которые ввели санкции против России, напрямую сотрудничают с ней на миллиарды долларов".