Индия возобновила закупки российской нефти

Индия вновь закупила российскую нефть после небольшой паузы на фоне угроз Соединенных Штатов ввести вторичные санкции за торговлю с Россией.

Как пишет Bloomberg, российскую нефть приобрели государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. При этом серьезного снижения в объемах поставок российской нефти не фиксировали, невзирая на некоторую паузу в закупках.

При этом временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин отмечал, что скидка на российскую нефть для Индии составляет около 5%, а потому Нью-Дели "понимает, что нет возможности изменить источник поставок".

По словам заместителя российского торгового представителя в Индии Евгения Гривы, Россия ожидает, что Индия продолжит покупать ее нефть, несмотря на повышение американских таможенных тарифов США. Он спрогнозировал рост двусторонней торговли примерно на 10% в год.

Ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, будто знает способ заставить Россию свернуть специальную военную операцию. По словам политика, если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у российского лидера Владимира Путина "не останется выбора", поскольку "экономика и так в тяжелом состоянии".

При этом Владимир Путин подчеркивал, что совместными усилиями Москва и Нью-Дели продолжат всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях.