Застрявшую со сломанной ногой на пике Победы россиянку назвали умершей: больше не подает признаков жизни

47-летняя альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии. Спортсменка на высоте 7000 сломала ногу и не смогла ни продолжить восхождение, ни вернуться в лагерь.

Ее попутчик Алексей Ермаков погиб во время восхождения. Тело мужчины смогли эвакуировать, его доставят в родной Омск. Наталья же уже восемь дней находится на вершине. У Наговицыной закончилась еда. Женщину дважды пытался спасти ее коллега из Италии Лука. Альпинист во время второй попытки получил сильнейшее обморожение и отек мозга, он погиб.

20 августа россиянка перестала подавать признаки жизни. Шансов на ее спасение практически не осталось.

"Российская альпинистка, застрявшая со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, предварительно, умерла. 47-летняя Наталья больше не подает признаков жизни. Женщина лежит в спальном мешке на высоте 7000 метров, температура там сейчас -23℃", — сообщил Telegram-канал SHOT.

На спасение альпинистки вылетал вертолет Министерства обороны Киргизии, но из-за погодных условий он совершил жесткую посадку, члены экипажа получили незначительные травмы. Второй вертолет также потерпел неудачу.

Профессиональные спасатели-альпинисты еще 19 августа выдвинулись к пострадавшей, но их путь займет не меньше пяти дней. Из-за ландшафта местности спустить человека с вершины им будет очень трудно. Несколько лет назад в этом же месте погиб альпинист Михаил Ишутин, его тело так и осталось лежать на высоте 7000 метров.