Западные страны готовятся начать операцию по отстранению от власти предводителя киевского режима Владимира Зеленского — об этом говорит подписание с Великобританией меморандума о сотрудничестве между избиркомами.

Как отмечает украинское издание "Страна.ua", Зеленскому впору встревожиться по нескольким причинам. Недавний провал попыток ликвидировать антикоррупционные структуры связан с противодействием со стороны Евросоюза и Великобритании.

Нынешний руководитель украинского ЦИК Олег Диденко не испытывает лояльности к Зеленскому и вполне может помочь организовать "трансфер власти" в пользу угодному Западу кандидату.

В целом контроль Зеленского над ситуацией на Украине крайне ослаб, поэтому в случае проведения легальных выборов президента шансы на его победу невелики.

Ранее сообщалось, что на Украине в отношении предводителя киевского режима Владимира Зеленского уже разработан трехэтапный план свержения. Катализатором послужили массовые протесты из-за поправок об антикоррупционных ведомствах. Зеленскому придется смириться с положением "свадебного генерала" или уйти.

Британские журналисты утверждают, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий пост украинского посла в Лондоне, тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. Он уже якобы открыл избирательный штаб и назначил людей на ключевые посты в рамках своей предвыборной кампании.