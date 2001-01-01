"Подчиняться — это не про Аллу": вот почему Пугачева подала на развод с молодым мужем

Алла Пугачева нашла свое счастье с пятой попытки. Вот уже 14 лет Примадонна замужем за иноагентом Максимом Галкиным*. Супруги воспитывают двоих общих детей — Гарри и Лизу.

Поговаривали, что брак Пугачевой с четвертым мужем Филиппом Киркоровым рухнул из-за молодого юмориста. Якобы еще в 2001 году Алла Борисовна обратила внимание на Максима*. Но, оказывается, на самом деле Пугачева и Киркоров разругались из-за характера Примадонны. Хоть певец и был моложе жены на 18 лет, он пытался навязать Алле Борисовне свои правила.

Что на самом деле произошло между знаменитостями, раскрыл свидетель со свадьбы Киркорова и Пугачевой режиссер Роман Родин. По словам друга артистов, тема развода звезд является сложной для понимания. Но приятель считает, что виной всему непокорность, которую демонстрировала Примадонна.

"Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что каждый мужик — хозяин по своей сути. И всегда хочет, чтобы жена ему подчинялась. Но подчиняться — это не про Пугачеву", — заявил Родин в беседе с Ura.ru.

Напомним, Киркоров и Пугачева развелись в 2005 году после десяти лет брака. Незадолго до их расставания ходили слухи, что Филипп увлекся артисткой из мюзикла "Чикаго".

*признан Минюстом России иностранным агентом.