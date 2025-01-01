Резкое похолодание ожидается в Москве

В ближайшие дни в столичном регионе может установиться прохладная погода с дождями, напоминающая осеннюю. Об этом предупредила в среду, 20 августа, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как рассказала Позднякова в интервью KP.RU, Подмосковье накроет холодный атмосферный фронт. Уже в ночь на 21 августа вероятны сильные дожди, днем осадки будут кратковременными, зато столбики термометров опустятся примерно до 15 градусов.

В пятницу станет холоднее еще на пару градусов, причем ночью прогнозируется всего четыре-семь градусов выше нуля. Вновь пройдут дожди.

В выходные несколько потеплеет, а дожди станут локальными. Тем не менее, остается надежда на теплую приятную погоду в последнюю пятидневку лета.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец допускал, что тридцатиградусная жара может обрушиться на Москву в последние дни августа. По словам эксперта, лето не уйдет тихо, а осень вступит в свои права с небольшим опозданием.

Ожидается, что осень 2025 года в российских городах-миллионниках, включая столицу, будет теплее, чем обычно. В некоторых мегаполисах, по словам экспертов, есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур. Однако повторение прошлогодних температурных рекордов не предвидится.