Число жертв взрыва и пожара на заводе в Рязанской области достигло 26

По состоянию на среду, 20 августа, жертвами происшествия на заводе в Шиловском районе Рязанской области значатся 26 человек. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

В настоящее время продолжается работа по опознанию останков погибших, проводятся необходимые экспертизы. На стационарном лечении находятся 30 человек, причем 15 из них лечатся в Москве, еще 109 пациентов проходят амбулаторное лечение, сообщает "Интерфакс".

После ЧП в поселке Лесной аварийно-спасательные работы были организованы по трем основным участкам. На площади в три тысячи квадратных метров была разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологи обследовали помещения и завалы в поисках выживших.

Психологи Министерства по чрезвычайным ситуациям России продолжают оказывать помощь пострадавшим.