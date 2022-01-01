Упавший и взорвавшийся на польской территории объект является российским беспилотником. Такое заявление сделал в среду, 20 августа, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По утверждению политика, "Россия вновь провоцирует страны НАТО". Косиняк-Камыш поставил российским военным в вину "инциденты с беспилотниками в Румынии, Литве и Латвии, а также нарушения воздушного пространства практически во всех странах НАТО".

Польский министр отметил, что инцидент произошел "в критический момент" для попыток дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной, сообщает PAP.

Осенью 2022 года весь мир обсуждал падение украинских ракет на территории Польши. Сразу после инцидента, не дожидаясь расследования, власти некоторых стран обрушились с обвинениями на Россию. Когда выяснилась вина Киева, польский президент назвал произошедшее "несчастным случаем", но извиняться перед российской стороной не стал.

В ноябре 2024 года министерство иностранных дел Молдавии объявило, что два БПЛА, найденные на юге и севере страны, якобы были запущены с территории России. Кишинев обвинил Москву в "недружественном жесте". Российский посол в ответ напомнил, что наша страна "никогда не прокладывала маршруты своих беспилотников через территорию соседних государств — нам это не нужно".