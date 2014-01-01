Мария Куликова рассказала о 14-летнем сыне от Дениса Матросова

Мария Куликова впервые стала мамой в 34 года. Актриса родила своего первенца от коллеги по съемочной площадке Дениса Матросова. Брак знаменитостей распался в 2014 году, они прожили вместе 12 лет.

После развода артисты остались в хороших отношениях. Денис помогает воспитывать сына, часто навещает его. Мальчик растет в любви и ничем не обделен. Ивану уже 14 лет.

Куликова признается, что материнство сделало ее счастливой, но вместе с тем породило вечную тревогу за наследника. "У меня было долгожданное осознанное материнство. Я абсолютно сумасшедшая мамаша. Но никому не рассказываю и не показываю этого", — поделилась звезда сериалов.

Мария отмечает, что не любит говорит о своем ребенке публично. Мол, это слишком личное, не то, о чем хочется кричать на весь мир. "Я сторонюсь женщин, которые только и говорят бесконечно о своих детях, показывают видео, фотографии. Для меня это очень сокровенное", — сообщила актриса в беседе с журналом "Караван историй".

Звезда сериала "Склифосовский" старается наполнить каждый день сына интересными событиями. Куликова и Матросов дают ребенку все самое лучшее. Но иногда Мария задается вопросом, а точно ли она хорошая мама или может где-то что-то упускает?

"Я беспокойная… Бесконечно у меня комок в сердце: "Что? Как? Достаточно ли много я ему даю? Достаточно ли интересные экскурсии придумываю?" Я Ваню затюкала поездками, театрами", — рассказала актриса.

Несмотря на чрезмерное желание опекать сына, Мария сумела найти баланс и выстроить здоровые отношения с мальчиком. В итоге Иван воспринимает маму как хорошего приятеля. "Я Ване благодарна. Он меня не сторонится. Не знаю, может быть, это до поры до времени, но пока мы с ним друзья. И пока нет этого: "Закрой дверь!" Он очень внимательный парень", — заключила Куликова.