Дежурившие в воздухе над акваторией Черного моря разведывательные беспилотники обнаружили быстроходные катера с пехотой на борту, которые выдвинулись из Одессы. Шли на Крым. Предположительно, целью украинской диверсионной группы был мыс Тарханкут - западная часть полуострова. Это порядка 180 километров по воде. Очередная террористическая вылазка украинских спецслужб вновь закончилась ничем - ДРГ была уничтожена "Ланцетами" в 72-х километрах от побережья Крыма.

К боевой работе готовят самоходную артиллерийткую установку "Мста-С". Машина замаскирована в лесопосадке, чтобы противник не смог ее обнаружить и нанести ответный удар. Огонь ведется как обычными осколочно-фугасными снарядами, так и высокоточными "Краснополями" - это когда необходимо поразить небольшую цель: например, блиндаж или артиллерийскую систему противника. Тогда на выполнение задачи, как правило, уходит всего один снаряд. Экипаж работает на самом напряженном сейчас направлении - возле Красноармейска.

Отмечается продвижение российских штурмовых отрядов в месте прорыва украинской обороны севернее Красноармейска и Димитрова. Бои ведутся в том числе в населенном пункте Петровка. А это означает, что наши силы не только взяли под огневой контроль, но и полностью перекрыли дорогу, соединяющую Доброполье и Краматорск.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям в районах населённых пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 405 военнослужащих", - сообщает Минобороны.

Стало известно об освобождении населённого пункта Новогеоргиевка. Это Днепропетровская область. Рубежи обороны, которые ВСУ разместили в лесопосадках, были уничтожены ФАБами и российской артиллерией. Горящую технику, танки, гаубицы и пикапы добивали дронами. Потом в населенный пункт зашли штурмовые отряды. И вот уже российские флаги на улицах села.

Стали известны подробности освобождения и соседнего населенного пункта - Вороное. Также в Днепропетровской области. Штурмовики рассказали, что по лесопосадкам смогли незамеченными подойти к вражеским позициям и уничтожить их. В ближнем бою артиллерия и минометы противника оказались бесполезными.

В Бердичеве Житомирской области автомобиль местного ТЦК протаранил машину, в которой находились мужчина с женой и их две маленькие дочки. Судя по звуку, у автомобиля уходящих от погони пробито колесо. Девочки от страха даже начали молиться на заднем сидении машины. Сотрудникам ТЦК все же удалось их настигнуть. Плачущие дети военных не смущали.

Минувшей ночью российские силы нанесли удар по нефтехранилищу, расположенном в порту города Измаил. И вот уже вторые сутки украинские пожарные не могут погасить пламя на кременчугском нефтеперерабатывающем заводе. Предприятие снабжало ВСУ горючим. Удар был нанесен беспилотниками "Герань" и баллистическими ракетами. Пожар сейчас видно даже из космоса.