Мишустин обсудил с главой "Автодора" развитие российской дорожной сети

Развитие дорожной сети страны премьер Михаил Мишустин обсудил с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко.

Госкомпания за последние годы построила более 3 тысяч километров новых дорог, которые входят в опорную сеть федеральных трасс. При этом формируется транспортный каркас: Север - Юг, Запад - Восток. Одно из главных направлений - маршрут "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока. В него входит скоростная трасса М-12 "Восток". В июле она стала длиннее еще на 275 километров. Это новый участок, который проходит через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Сроки строительства удалось сократить за счет внедрения современных технологических решений.