Мишустин обсудил с главой "Автодора" развитие российской дорожной сети

Развитие дорожной сети страны премьер Михаил Мишустин обсудил с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко.
Госкомпания за последние годы построила более 3 тысяч километров новых дорог, которые входят в опорную сеть федеральных трасс. При этом формируется транспортный каркас: Север - Юг, Запад - Восток. Одно из главных направлений - маршрут "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока. В него входит скоростная трасса М-12 "Восток". В июле она стала длиннее еще на 275 километров. Это новый участок, который проходит через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Сроки строительства удалось сократить за счет внедрения современных технологических решений.
"Нужно выполнить все намеченные проекты в срок. Очевидно, что это фактически является катализатором экономического роста, развития туризма. Новые магистрали, конечно, должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности. Ни один из крупных, масштабных проектов не может быть реализован без достаточного количества квалифицированных кадров. Очень важно привлечь молодых ребят в вашу отрасль. Она интересная. У вас можно не только высокие зарплаты получать, но еще и посмотреть всю страну", - отметил Мишустин.