В поселке Раково Ростовской области горит вода из-под крана

Для жителей поселка Раково Ростовской области огненная вода теперь - это не сорокоградусный напиток из местного магазина. А то, что поступает из скважин на их участках. Странная эмульсия мутновато-белого цвета.

Автовладельцы обычно переживают, что им разбавляют топливо на заправках. Здесь же, похоже, все наоборот - вода, разбавленная бензином. 92-й или 95-й - неизвестно. Люди не рады ни тому, ни другому. Ни даже очень востребованному в сельской местности дизтопливу. Ведь эта странная горючая субстанция течет у них из крана.

В некоторых частях населенного пункта странный запах у воды появился еще зимой. Теперь такая ситуация почти во всем поселке. Нефть хоть и называют "черным золотом", но жителей поселка она совсем не обогащает. Наоборот. Приходится разоряться на бутилированную воду.

Местные грешат на расположенную поблизости нефтебазу. Она всего в трехстах метрах от Ракова. Других производств нет. Версии у сельчан разные: от несанкционированных сбросов в протекающую здесь же речку до аварии.

Жители писали обращения и прошли не один круг бюрократии. Выхлоп не в их пользу, запах только усилился. На ситуацию обратили внимание только после того, как кто-то из сельчан додумался попробовать поджечь поступающую из крана субстанцию и выложить ролик в интернет.

На нефтебазе от оперативных комментариев журналистам отказались. Предприятие продолжает работать в обычном режиме.