МВД России объявило Алекса Лесли в розыск

Карточка блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) появилась в базе розыска Министерства внутренних дел России.

Согласно информации в базе МВД, Алекс Лесли разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом не уточняется — по какой именно.

В Следственном комитете прежде уточняли, что блогеру вменяют склонение к изнасилованию. Алекс Лесли под видом тренингов подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении девушек, сообщает РИА Новости.

После массовых жалоб от представительниц прекрасного пола на сексуальную агрессию правоохранители провели ряд задержаний. Например, в Москве задержали молодого человека, который приставал к девушкам на улице. Им оказался 32-летний уроженец Тульской области.

Вскоре после этого москвичка заявила об агрессии со стороны мужчины из-за отказа с ним знакомиться. Со слов пострадавшей, молодой человек пнул ее ногой в спину и убежал.