В Госдуме призвали официально закрепить право родителей на выходной 1 сентября

В Госдуму внесут законопроект, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам выходной день 1 сентября, если у работников имеются дети. Отказ в предоставлении выходного в День знаний предлагают считать нарушением трудовых норм

С соответствующей законодательной инициативой намереваются выступить депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плякин.

Парламентарии просят законодательно закрепить право родителей "проводить ребенка в школу в начале учебного года", поскольку это поспособствует укреплению семейных связей и повышению вовлеченности родителей в образовательный процесс, сообщает РИА Новости.

Подобные инициативы уже выдвигались. В 2023 году первый заместителя руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев отмечал, что в День знаний родителям очень важно поддержать своего ребенка, создать ему праздничное настроение. В связи с этим парламентарий предложил установить для родителей школьников выходной день с сохранением зарплаты.

Между тем в Госдуме призвали избегать "календарной вакханалии" с объявлением выходных дней и переносами из-за праздников. В стране ежегодно вспыхивают дебаты относительно длинных праздничных выходных, приуроченных к Новому году, к 1 и 9 мая.