Российская ПВО сбила 49 дронов ВСУ в ночь на 21 августа

Силы противовоздушной обороны отразили очередную массированную атаку дронов ВСУ на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в течение ночи на 21 августа над территорией Ростовской области уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Семь дронов ВСУ сбито над Воронежской областью, еще пять – над Белгородской. Четыре беспилотника перехвачено над территорией Республики Крым, по три дрона – над Брянской и Калужской областями, по два – над Орловской областью и акваторией Черного моря, по одному – над Курской и Тульской областями.

ВРИО губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал в Telegram, что силы ПВО минувшей ночью отражали атаку дронов в Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском и Тарасовском районах, в Каменске, Донецке и Новошахтинске. В результате на территории одного из промышленных предприятий Новошахтинска возник пожар. На месте работают экстренные службы, пострадавших нет.