Эвакуировал тяжелораненых бойцов: новые подвиги героев СВО

Новые примеры отваги и мужества наших военнослужащих в ходе СВО. Гвардии ефрейтор Артём Елизарьев, действуя в составе экипажа танка Т-90, уничтожил два опорных пункта и несколько укреплённых вражеских позиций. А когда наши военнослужащие попали под обстрел FPV-дронов, Артём, управляя боевой машиной, покинул опасную зону, избежав поражения. Благодаря его грамотным действиям удалось сохранить технику и нанести противнику значительный урон.

Гвардии младший сержант Илья Цапленков под плотным вражеским огнём доставил боеприпасы нашим штурмовикам, которые оказались в частичном окружении неонацистов. В результате российские военнослужащие смогли отразить контратаки противника. Также Илья эвакуировал двух тяжелораненых бойцов в безопасный район.