Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Хмельницкой, Львовской, Волынской, Ровненской и Черниговской областях, а также в Сумах, Днепропетровске и Киеве. Атакуют врага наши бойцы и в зоне проведения спецоперации.

Сокрушительное поражение неонацистам наносит армейская авиация. Экипаж многофункционального истребителя Су-34 сорвал ротацию боевиков на передовой. Бомбовым ударом ликвидировано скопление бронетехники и личного состава.

Не дает врагу передышки реактивная артиллерия. В районе села Плещеевка "Градом" накрыли укрепрайон неприятеля. Круглосуточно на боевом дежурстве - подразделения ПВО. На вооружении зенитчиков - "Бук-М2". Этот комплекс обеспечивает надежное прикрытие передовых отрядов от всех видов воздушных угроз. А постоянная смена позиции делает его практически неуязвимым.

А это кадры работы бойцов-железнодорожников. Поезд "Волга" - надёжное прикрытие для военных эшелонов. На открытых платформах перевозят технику, в десантных вагонах - пехоту. Бронированный локомотив для безопасности расположен в середине состава. Из вагонов обстановку контролируют пулеметчики и снайперы. Небо сканируют зенитные расчеты и экипажи БПЛА.