Анна Заворотнюк показала фигуру через четыре месяца после родов

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна в начале апреля стала мамой. Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" родила сына. Мальчика назвали Марсель.

Незадолго до родов Анна вернулась в Москву из Дубая, где живет и работает ее муж. Заворотнюк-младшая решила, что в первые месяцы жизни сына им будет комфортнее в России, рядом с семьей.

Сейчас первенцу Анны уже четыре с половиной месяца. Заворотнюк-младшая души не чает в наследнике и с головой окунулась в материнство. Однако дочь актрисы старается находить возможность пожить и для себя. В первую очередь молодая мамочка занялась своей фигурой. Анна не скрывает: за время беременности она прибавила 27 килограммов.

За лето Заворотнюк-младшая смогла вернуть себе идеальную форму. Анна показала, как выглядит ее фигура сейчас. Девушка опубликовала кадры, на которых предстала в облегающей черной футболке с коротким рукавом и джинсах. Наряд выгодно подчеркнул стройную талию и подтянутый живот.

"А я, между прочим, похудела, и это уже после завтрака", — похвасталась Заворотнюк-младшая.

Если своими фотографиями Анна делится с удовольствием, то сына пока скрывает. Малыша Марселя она показывает либо со спины, либо с закрытым смайликом лицом. Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" утверждает, что так защищает сына от хейтеров.