Россия не раз подчеркивала, что миротворцами на Украине не могут выступать войска государств — членов НАТО. Об этом напомнил в среду, 20 августа, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона, призывающего западных спонсоров киевского режима отправить военный контингент на Украину — якобы ради защиты от "российской угрозы".

Как отметил Медведев в социальной сети X, "безмозглый галльский петух никак не успокоится с идеей отправки войск", хотя не раз было сказано, что "Россия не примет такой "гарантии безопасности".

При этом пока набрать мало-мальски внушительный контингент Европе не удается. Например, премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна готова поучаствовать, но предложить Украине может лишь роту (не более 100-150 военных).

В Германии почти все партии выступают против отправки военнослужащих на Украину, а уполномоченный бундестага по вопросам обороны заявил, что это стало бы серьезным вызовом для бундесвера.

Источники в Европе подчеркивали, что Великобритании и Франции будет непросто реализовать на практике свой план по отправке войск на Украину из-за политической слабости лидеров этих государств и экономических проблем.