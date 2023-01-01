В России заговорили о возобновлении субсидирования детских турпоездок

Общественная палата России направила предложение о возобновлении субсидирования туристических поездок для школьников вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Об этом рассказали в ОП в среду, 20 августа.

Как отмечают общественники в своем Telegram-канале, отсутствие единой федеральной программы по детскому туризму мешает выполнению задач государственной программы "Развитие туризма".

При этом ОП напоминает, что в 2022 и 2023 годах Министерство экономического развития России субсидировало региональные туры для учащихся пятых-девятых классов российских школ, но с 2024 года программа приостановлена.

Годом ранее депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" призывали возобновить программу детского туристического кешбэка — она предполагает частичное возмещение стоимости путевок в лагеря для детей и подростков в размере 20% (не более 20 тысяч рублей).

Замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко отмечал, что отдыхать в России стало у российских граждан модно и престижно, зависимость от поездок за границу преодолена. Внутренний туристический поток растет — в 2023 году он превысил допандемийный.