Новая функция защиты от мошенников появилась в мессенджере Max

В национальном мессенджере Max появилась новая функция, которая позволит защитить пользователей от мошенников.

Как рассказали в Минцифры, теперь через приложение можно получать одноразовые коды доступа к учетной записи на "Госуслугах". Пока эта опция работает в тестовом режиме, но скоро станет доступна для всех. Такой вариант входа на справочно-информационный портал имеет много преимуществ. Установки дополнительных приложений не требуется, а запросы будет одобрять чат-бот. Если действия пользователя вызовут у него подозрение, то программа откажет в выдаче кода и предупредит об опасности.

В Минцифры подчеркнули - речь идет только о втором факторе защиты аккаунтов на Госуслугах. Для смены пароля и восстановления доступа к учетной записи по-прежнему используются СМС, коды из приложения для создания одноразовых паролей, а также биометрия. В ведомстве также напомнили, что никому и никогда нельзя сообщать свои данные для доступа к Госуслугам.