Как Алена Краснова выглядела до Никиты Преснякова: вы бы ее не узнали

Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся. Слухи о том, что в паре не все гладко ходили несколько месяцев, но супруги пытались скрыть правду. Лишь 19 августа они объявили о разводе.

На своих страницах в соцсети Никита и Алена опубликовали совместное заявление. Супруги написали, что за 10 лет брака их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Но поговаривают, что Пресняков просто не мог удовлетворить запросы жены, которая привыкла жить в роскоши.

"Он женился на дочке обеспеченного бизнесмена, которая с детства привыкла к хорошей жизни. Но Никита-то сам кто, разве бизнесмен? Он не может ей обеспечить то же, что и папа. Вот и начались скандалы", — рассказал продюсер Леонид Дзюник.

Пресняков действительно в первые годы брака баловал жену. Светские сплетники утверждают, что Никиту спонсировала бабушка Алла Пугачева, а певец значительную часть денег тратил на любимую. Якобы солидные суммы уходили на косметологов. В Сети даже обсуждают фото Красновой до брака, на котором она выглядит самой обычной девушкой, и снимок, сделанный через несколько лет после замужества, на котором Алена уже превратилась в эффектную красавицу.

"Кстати, это Алена Краснова до (денег Аллы Борисовны) брака с Никитой Пресняковым и после. Не бывает некрасивых женщин, девчат! Бывает, что не встретишь своего бабулиного внука", — говорится в подписи к коллажу.

Но, стоит отметить, что, скорей всего, внешность Красновой так сильно изменилась совсем не из-за шикарной жизни с артистом. Алена похудела, поэтому скулы у нее заострились, а подбородок стал более выразительным. Тем более, что Дзюник уверяет, что тесть у Никиты Преснякова гораздо богаче Пугачевой, и при таком папе Алена могла бы хоть в школьные годы начать бегать по косметологам.