Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами выведен на орбиту

Космический аппарат "Бион-М" №2 с живыми организмами на борту выведен на околоземную орбиту после старта с космодрома Байконур. Об этом свидетельствует трансляция "Роскосмоса", проводившаяся вечером среды, 20 августа.

Как уточняет госкорпорация в своем Telegram-канале, запуск "Биона" поможет ученым понять, как радиация и невесомость влияют на живые организмы на полярной орбите. На борту аппарата находятся 75 мышей, мухи дрозофилы, муравьи, образцы зерновых, мхи и семена растений, выращенных из уже побывавших прежде в космосе семян.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников, которого цитирует РИА Новости, подчеркнул, что речь идет про стратегически важный научный проект. Запуску "Биона" предшествовала солидная подготовка со стороны ученых – от создания уникального оборудования до определения плана более 20 научных экспериментов.

Развитие космической отрасли остается в числе приоритетов России. Как отмечал глава государства Владимир Путин, нет нужды объяснять, насколько это важно, особенно для нашей страны, которая "всегда гордилась тем, что является лидером по очень многим направлениям, первооткрывателем по очень многим направлениям деятельности, исследования космоса".

Несмотря на современные геополитические вызовы, освоение космоса является важной сферой сотрудничества России и США. В НАСА подчеркивали, что у наших стран "по-прежнему остается множество способов продолжить партнерство в будущем, если позволят обстоятельства".