Уровень погодной опасности повысили в Москве из-за ливня

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного дождя. Непогода накрыла столичный регион вечером среды, 20 августа.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, предупреждение будет действовать до 10 часов утра четверга, 21 августа.

Столичный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям предупреждал в своем Telegram-канале, что с 17 часов 20 августа до 10 часов 21 августа местами в Москве ожидается сильный дождь и порывы ветра скоростью до 14 метров в секунду.

Автомобилистов призывают оставлять машины только в безопасных местах, избегая рекламных щитов и шатких конструкций. На улице необходимо проявлять бдительность и осторожность.

Метеоролог Михаил Леус объяснил в своем Telegram-канале, что дождями Москва обязана теплому сектору атлантического циклона, вслед за которым начнет сказываться влияние холодного атмосферного фронта.