Глава итальянского кабмина Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в Североатлантический альянс, обязав членов НАТО в течение суток согласовать военную поддержку киевского режима, если Россия возобновит боевые действия.

Как отмечает Bloomberg, предлагаемый формат "НАТО-Лайт" предусматривает механизм коллективной помощи, схожий со статьей 5 договора о Североатлантическом альянсе.

Различные варианты поддержки могут включать предоставление Киеву быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, укрепление ВСУ, введение санкций против России.

Российские власти подчеркивали, что наша страна не возражает против предоставления Украине Западом гарантий безопасности. Однако тогда аналогичные гарантии должны быть предоставлены и России. При этом Москва настаивает на внеблоковом статусе Украины и выступает против появления западных военных на украинской территории.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя инициативу Франции по отправке военного контингента НАТО на Украину, отмечал, что "безмозглый галльский петух никак не успокоится с идеей отправки войск", хотя не раз было сказано, что "Россия не примет такой "гарантии безопасности".