В Госдуму внесли поправки о премиях для проработавших на одном месте больше пяти лет

Депутаты партии "Справедливая Россия — За правду" внесли на рассмотрение Государственной думы поправки, предусматривающие обязанность работодателей премировать сотрудников, проработавших на одном месте более пяти лет.

Один из инициаторов законопроекта Дмитрий Гусев рассказал ТАСС, что речь идет о материальном поощрении лояльных сотрудников, "которые годами выкладываются по полной на своей работе".

Выплачивать премию в размере оклада предлагают накануне отпуска, чтобы сделать отдых более доступным в финансовом плане и "поощрять тех, кто долго и качественно трудится".

Однако член думского комитета по труду Светлана Бессараб напомнила в комментарии NEWS.ru, что вопрос премирования сотрудников решается в каждом трудовом коллективе отдельно. Вопросом законодательного уровня является минимальный размер оплаты труда.

Попытки обязать работодателей выплачивать такие премии опасны, считает Бессараб. Она предупредила, что "если мы будем вмешиваться в рынок труда, то таким образом можно просто взвинтить себестоимость выпускаемой продукции, товаров, работ, услуг".

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в России с 1 сентября вступит в силу новый порядок определения средней месячной зарплаты. Одним из нововведений станет включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. По словам Нилова, "это, конечно, плюс для работника очевидный".